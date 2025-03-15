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Трамп заявил о ликвидации лидера «ИГ» в Ираке

First News Media09:00 - Сегодня
Трамп заявил о ликвидации лидера «ИГ» в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из главарей группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке.

Об этом он написал в Truth Social.

«Сегодня был убит беглый лидер «ИГ» в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные»,- написал Трамп. Он также отметил, что операция была проведена в координации с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.

14 марта премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Мухаммед ас-Судани сообщал о ликвидации одного из главарей «Исламского государства» по прозвищу Абу Хадиджа. По его словам, силы безопасности Ирака провели эту операцию при поддержке международных сил коалиции.

О совместном ударе по Абу Хадидже сообщило и Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Американские военные смогли подтвердить личности Хадиджи с помощью сверки ДНК. В X CENTCOM уточнило, что убитый террорист отвечал за логистику и планирование терактов ИГ по всему миру. В ходе операции был уничтожен еще один боевик, личность которого не раскрывается.

Источник: ТАСС

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