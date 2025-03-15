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Американский ученый: Механизмы, связанные с искусственным интеллектом, должны быть усовершенствованы

First News Media10:50 - Сегодня
Американский ученый: Механизмы, связанные с искусственным интеллектом, должны быть усовершенствованы

На следующей неделе в Женеве состоится Международная конференция ООН по искусственному интеллекту.

Как передает АПА, об этом на панельной дискуссии «Новые технологии для нового мира», организованной в рамках XII Глобального Бакинского форума, сказал Сэм Дэвс, старший советник Инициативы по управлению искусственным интеллектом Оксфордского университета.

Он отметил, что все заинтересованные государства должны приложить серьезные усилия для широкого внедрения инноваций в этой области:

«Идет геополитическая гонка между государствами. Одним из основных критериев в этой области является обеспечение здоровой окружающей среды, а также политики адаптации. Нужно отметить, что ООН играет ведущую роль в применении искусственного интеллекта. Еще одна задача, стоящая перед нами в этой области – это реализация и адаптация новых вызовов. Говоря об искусственном интеллекте, следует отметить, что в этой области существует фрагментация. Еще один момент заключается в применении искусственного интеллекта в военной сфере. На следующей неделе в Женеве состоится Международная конференция ООН по искусственному интеллекту. Мы считаем, что механизмы, связанные с искусственным интеллектом, должны быть усовершенствованы».

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