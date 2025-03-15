Haber Global: XII Глобальный Бакинский Форум стал одним из ключевых мировых площадок - ВИДЕО

XII Глобальный Бакинский Форум превратился в одну из ключевых площадок меняющегося мира.

Об этом говорится в репортаже турецкого телеканала Haber Global.

Отмечается, что на мероприятии обсуждались актуальные вопросы мировой повестки.

"На форуме также был проведен обмен мнениями по решению этих проблем. Основные панели были посвящены геополитическим изменениям, восстановлению многополярности, вопросам Украины и Европейского Союза".

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