Посла России вызвали в МИД Италии из-за высказывания Марии Захаровой

Посол России в Риме Алексей Парамонов, вызванный в пятницу в МИД Италии в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, назвал российскую реакцию «защитой от ничем не спровоцированных нападок на Россию».

В четверг Захарова назвала враньем и фейком заявления Маттареллы о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, ее руководства и народа, еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений. Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как «словесную атаку», а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию», - заявил посол в комментарии российским журналистам.

По словам Парамонова, в ходе встречи в МИД стороны пришли к общему пониманию важности более продуктивного использования имеющихся дипломатических каналов «в целях предотвращения серьезных недопониманий и конфликтных ситуаций в двусторонних отношениях».

Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия «продвигает опасную ядерную риторику с угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами».