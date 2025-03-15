Экс-глава МИД Узбекистана о растущем влиянии крупных технологических компаний

Влияние крупных технологических компаний на международную политику и экономику будет расти.

Как сообщает Trend, об этом заявил бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Бакинского Глобального форума.

По его словам, влияние крупных технологических компаний (Big Tech) — транснациональных корпораций, которые контролируют цифровую инфраструктуру, управляют огромными объемами данных, будет только усиливаться, что окажет влияние на международную политику, экономику и даже конфликты.

"Хоть и их инновации приносят значительные выгоды, неконтролируемая власть этих корпораций может привести к эксплуатации и глобальной нестабильности. Вместо того чтобы противиться технологическому прогрессу, мы должны обеспечить, чтобы он развивался с учётом этических принципов, справедливости и ответственности", — отметил он.

Норов подчеркнул, что важно найти возможность сделать эти корпорации подотчетными обществу.