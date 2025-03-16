Азербайджанские боксеры завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали в Венгрии

В венгерском городе Дебрецен завершился международный турнир по боксу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса, сборная Азербайджана завершила соревнования с 1 золотой и 2 серебряными медалями.

Мухаммедали Гасымзаде (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, одержав победу в финале над венгром Крузито Ковачем со счетом 4:1 (30:27, 28:29, 29:26, 29:28, 29:28).

Турал Сарыев (50 кг) и Али Абдуллаев (65 кг) стали серебряными призерами турнира.