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Азербайджанские боксеры завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали в Венгрии

First News Media13:15 - Сегодня
Азербайджанские боксеры завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали в Венгрии

В венгерском городе Дебрецен завершился международный турнир по боксу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса, сборная Азербайджана завершила соревнования с 1 золотой и 2 серебряными медалями.

Мухаммедали Гасымзаде (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, одержав победу в финале над венгром Крузито Ковачем со счетом 4:1 (30:27, 28:29, 29:26, 29:28, 29:28).

Турал Сарыев (50 кг) и Али Абдуллаев (65 кг) стали серебряными призерами турнира.

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