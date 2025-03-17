Матвиенко: Отношения РФ и Азербайджана переросли в стратегическое партнерство
Российско-азербайджанские отношения усилиями президентов двух стран переросли в стратегическое партнерство и союзничество.
Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на расширенной встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
В.Матвиенко отметила, что передала Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приветствия главы России Владимира Путина.
«Благодаря их [президентов] усилиям, благодаря их воле за последние годы мы выстроили наши отношения на высочайший уровень, они переросли уже в отношения стратегического партнерства и союзничества», - сказала Матвиенко.
При этом, подчеркнула она, всем хорошо известно, что у истоков развития отношений между двумя странами стоял общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, которого чтят и помнят и в России.