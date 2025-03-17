Мнацаканян: Ежегодно 7-8 тысяч призывников из Армении отправлялись на срочную службу на оккупированные азербайджанские территории

На продолжившемся 17 марта в Бакинском военном суде судебном заседании обвиняемый Лёва Мнацаканян признался, что каждый год 7-8 тысяч призывников из Армении направлялись на срочную военную службу на оккупированные территории Азербайджана.

Мнацаканян сказал, что призыв проводился дважды в год, и во время каждого набора в оккупированные районы доставляли от 3500 до 4000 граждан Армении.

По его словам, примерно 70 проц личного состава так называемой «армии» незаконного режима составляли граждане Армении, а остальные 30 проц – армяне, проживавшие в Карабахе.

Обвиняемый позже добавил: «Во время службы между ними не было никаких различий, они находились под одним командованием, и носили одинаковую военную форму».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ