Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной - ФОТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился 17 марта с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем председателя Совета Министров и министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сначала гости возложили венок и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой на Аллее почетного захоронения, воздав дань их светлой памяти.

Прибыв в Парк Победы, делегация Боснии и Герцеговины возложила венок к находящемуся здесь мемориалу.

На состоявшейся в Министерстве обороны Азербайджана официальной церемонии встречи министры прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в Книге почетных гостей.

На встрече министр обороны Азербайджана приветствовал гостей и выразил удовлетворение возможностью видеть их в нашей стране.

Закир Гасанов проинформировал коллегу об успешных реформах в области армейского строительства, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева после побед, одержанных в 44-дневной Отечественной войне и последующих операциях, а также о мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях, и об оперативной обстановке на условной армяно-азербайджанской границе.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, З.Хелез поблагодарил за оказанное гостеприимство. Гость отметил, что взаимные визиты и подобные встречи способствуют расширению двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул важность создания экспертной рабочей группы для проведения эффективного обмена опытом и осуществления совместной деятельности.

На встрече было особо отмечено наличие положительного опыта сотрудничества Азербайджана и Боснии и Герцеговины в рамках программы «Партнерство во имя мира», а также Концепции оперативных возможностей, подчеркивалось успешное участие военнослужащих обеих стран в международных учениях.

В заключение было выражено удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, стороны обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.