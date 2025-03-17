Сабина Бабаева вернулась: Певица выпустила новую песню после трехлетнего молчания – ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2012», заслуженная артистка Сабина Бабаева нарушила творческое молчание и порадовала слушателей новым треком «Vurulmuşam» («Влюбилась»).

Выпущенная в 2022 году предыдущая работа певицы, «Мой родной, хороший», была написана Олегом Шаумаровым — автором хита «Орлы или Вороны», исполняемого Максом Фадеевым и Григорием Лепсом. Спустя три года Сабина вернулась с новой песней «Vurulmuşam», автором которой выступил Yap10 (Замик Алиев) - именно он создал для народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой такие хиты, как «Can Ol» и «Sağ-Salamat».

Напомним, что на прошедшем в Баку в 2012 году международном песенном конкурсе «Евровидение» С.Бабаева заняла 4-е место – место в пятерке певице принесла баллада «When the Music Dies», которая была исполнена ею в дуэте с народным артистом Алимом Гасымовым.

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