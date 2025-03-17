Лариса Долина назвала азербайджанского артиста, которого видит заслуженным артистом РФ – ВИДЕО

Отвечая на вопросы представителей российских СМИ за кулисами прошедшего в Санкт-Петербурге концерта «Золотой граммофон», народная артистка России Лариса Долина назвала имя азербайджанского артиста, которого в будущем видит заслуженным артистом РФ.

«Мне многие нравятся. Мне нравится Севиль, Аня Асти, Jony, Хабиб, мне нравится Качер. Я думаю, что они достойны получить звание заслуженных», - отмечает Л.Долина.

Напомним, что ранее Лариса Долина не раз говорила о том, что у Jony «сумасшедшая энергетика и голос офигенный», и, говоря о любимых певцах, наряду с именем легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева, называет именно его имя.

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