Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Кабинет министров Азербайджана принял постановление по расчету арендной платы за земельные площади Водного фонда и искусственные земельные площади, выделенные для создания искусственной земельной площади в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера).

Документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству экономики поручено утвердить, при согласовании с Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, зональное деление прибрежных городов и районов с целью создания искусственной земельной площади в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера), и утвердить графическое изображение (карту) на бумаге и в электронной форме земельных участков водного фонда и искусственных земельных участков, которые будут выделены на основе этого зонального деления.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться по ссылке.