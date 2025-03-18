Оверчук: Россия работает с Азербайджаном и другими странами для развития коридора Север-Юг

Все страны глобального Юга потенциально могут быть задействованы в международном транспортном коридоре (МТК) Север - Юг.

Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в кулуарах РСПП.

«Потенциально все страны глобального Юга могут быть задействованы в [коридоре] Север - Юг. Сегодня, конечно же, у нас задача, которая стоит, - это обеспечение соответствующих провозных возможностей. Для этого мы работаем и с Азербайджаном, и с Ираном, и с Казахстаном, и с Туркменистаном. Договариваемся о логистике, договариваемся о тарифах, Решт - Астара движется. Поэтому вот эти задачи стоят», - сказал он.

Оверчук также добавил, что большой интерес к транспортному коридору есть со стороны Индии.

Источник: ТАСС