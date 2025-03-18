Обсуждены перспективы сотрудничества с компанией bp - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

С удовлетворением было отмечено продолжающееся много лет успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией. Была дана высокая оценка вкладу компании bp в развитие энергетического сектора Азербайджана, в том числе поддержке в последние годы проектов по возобновляемым источникам энергии в нашей стране. Была выражена уверенность, что успешное сотрудничество и в дальнейшем продолжит приносить пользу обеим сторонам.

На встрече была подчеркнута приверженность bp сотрудничеству в текущих операциях и совместных проектах в Азербайджане. Состоялся обмен мнениями о деятельности и перспективах компании в Азербайджане. Обсуждены новые приоритеты сотрудничества, а также возможности взаимодействия в сфере декарбонизации.