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Определены «послы спорта» Азербайджана этого года

First News Media21:00 - Сегодня
Определены «послы спорта» Азербайджана этого года

18 марта состоялось заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании, прошедшем под председательством министра Фарида Гаибова, были обсуждены некоторые вопросы, включенные в повестку, и приняты соответствующие решения.

В ходе заседания был рассмотрен и утвержден Технический регламент, касающийся порядка проведения национальных соревнований. Далее был поднят вопрос о присвоении почетных званий специалистам в области спорта. В соответствии с решением Коллегии, группе спортивных специалистов было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта».

Кроме того, был заслушан и принят отчет «послов спорта» за прошлый год, а также утверждено Положение о выборе «посла спорта». В завершение заседания были представлены кандидаты на роль «послов спорта» на этот год. По итогам голосования из 11 претендентов были выбраны 5 человек: Алия Пашаева (художественная гимнастика), Фарида Азизова (таэквондо), Орхан Сафаров (дзюдо), Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика), Хайям Оруджев (национальные виды спорта).

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