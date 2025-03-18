ВС Армении второй раз за сутки обстреляли позиции армии Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

18 марта примерно в 08:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

09:17

ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Обстрел велся из стрелкового оружия с 22:15 17-го до 00:20 18 марта с перерывами.

Азербайджанские позиции обстреливались с позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа Кешишкендского района, Сайбалы Гаракилсинского района и Ваган Чемберекского района.