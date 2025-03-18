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Battle 4 Last Charshanba: В Баку прошел фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Феликс Вишневецкий11:00 - Сегодня
Battle 4 Last Charshanba: В Баку прошел фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

В прошлое воскресенье Пространство современного искусства YARAT успешно провело фестиваль «Battle 4 Last Charshanba», который объединил городскую культуру и традиции Новруза.

Этот динамичный фестиваль, наполненный духом Novruz Urban Fest, создал энергичную атмосферу благодаря увлекательным соревнованиям, интерактивным мастер-классам и выступлениям уличных художников, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу YARAT.

Программа фестиваля началась в 13:00 с мастер-класса «Street Xonça» под руководством Саида Рзаева (Tovarich295). Этот мастер-класс предоставил участникам возможность исследовать сочетание традиций Новруза с современной городской культурой.

В это же время на территории Бакинского бульвара проходило соревнование по скейтбордингу «Scratch Session», где скейтбордисты демонстрировали свое мастерство. Кроме того, в рамках проекта «Graffiti Jam» известные уличные художники города представили свои работы, подчеркивая живость городской художественной сцены.

Одной из самых ярких частей фестиваля стал мастер-класс и бой на яйцах «Mortal Eggs» под руководством Анара Шамси - яичные бои прошли в художественной зоне «Tema var» и вызвали большой интерес у участников.

Программа фестиваля продолжилась в 15:00 соревнованиями по брейк-дансу и смешанным стилям «Breakdance» и «All Style» в Музее Азербайджанской Живописи XX-XXI веков. Соревнования завершились в 21:00 выбором трёх победителей. Специальным гостем танцевальных баттлов стал легендарный грузинский диджей Gocha Khukhuni, который зарядил публику своей энергичной музыкой.

Завершился фестиваль зрелищным цифровым костром – «Inferno Mode», - вокруг которого участники исполнили традиционный танец Новруза - яллы, символизирующий единство и дух праздника.

Фестиваль «Battle 4 Last Charshanba» был организован при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, Управления Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans.

Фото предоставлены пресс-службой YARAT

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