Определился новый состав Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Азербайджана

В административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана состоялось заседание Комиссии атлетов.

Как сообщает Report, открывший заседание вступительным словом директор спортивного управления НОК Гасанага Рзаев предоставил информацию о деятельности Комиссии атлетов.

На заседании был определен новый состав комиссии. На период 2025-2028 годов Рустам Оруджев (дзюдо) избран председателем комиссии, Фарида Азизова (тхэквондо) - заместителем председателя, Лейла Алиева (дзюдо), Ирада Ашумова (стрельба), Гаджи Алиев (борьба), Назим Бабаев (легкая атлетика), Тарана Аббасова (тяжелая атлетика), Фатима Алкярамова (плавание), Расул Чунаев (борьба) - членами комиссии.