 Продолжается судебный процесс в отношении Рубена Варданяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Продолжается судебный процесс в отношении Рубена Варданяна

First News Media12:00 - Сегодня
Продолжается судебный процесс в отношении Рубена Варданяна

Во вторник проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, судебный процесс проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьям данного кодекса.

Поделиться:
151

Актуально

Общество

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Xроника

Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Илахыр чершенбе из Агдере

Мнение

Эксперт по медицинскому праву: ЭКО проводится повсеместно, но это неправильно

Мнение

Суд над сепаратистами подтверждает причастность армянского руководства к ...

Политика

Милли Меджлис поздравил Президента Азербайджана и первую леди с праздниками Новруз и Рамазан

СГБ задержала распространявшего видео о ВС Азербайджана

Парламент Азербайджана утвердил соглашение в рамках ОТГ

В Азербайджане объявлен набор на сверхсрочную военную службу

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Пашинян принял два требования Баку

Последние новости

Израиль ликвидировал пять лидеров ХАМАС

Сегодня, 14:20

Семь стран ЕС поддержали финансирование «Радио Свобода»

Сегодня, 14:15

Молдова получила от ЕС почти €2 млрд

Сегодня, 14:10

Усилен контроль за аттракционами в связи с праздничными днями – ФОТО

Сегодня, 14:05

Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Илахыр чершенбе из Агдере

Сегодня, 14:00

ХАМАС сообщил о гибели заложника при атаке Газы ВВС Израиля

Сегодня, 13:55

Милли Меджлис поздравил Президента Азербайджана и первую леди с праздниками Новруз и Рамазан

Сегодня, 13:50

Эксперт по медицинскому праву: ЭКО проводится повсеместно, но это неправильно

Сегодня, 13:45

Ремонт моста между Сумгайытом и поселком Сарай завершен

Сегодня, 13:40

Суд над сепаратистами подтверждает причастность армянского руководства к военным преступлениям против Азербайджана

Сегодня, 13:35

Латвия, Литва, Эстония и Польша рекомендуют отменить запрет на мины

Сегодня, 13:30

Погода на среду: В Баку ожидаются интенсивные дожди

Сегодня, 13:25

Израиль ликвидировал премьера правительства ХАМАС

Сегодня, 13:20

Азербайджан начинает экспорт яиц в США

Сегодня, 13:15

СГБ задержала распространявшего видео о ВС Азербайджана

Сегодня, 13:10

Парламент Азербайджана утвердил соглашение в рамках ОТГ

Сегодня, 13:05

В Азербайджане досрочно выплачены пенсии

Сегодня, 13:00

Сирия и Ливан договорились о перемирии на границе

Сегодня, 12:55

Золото обновило исторический максимум

Сегодня, 12:52

В Музее ковра открылась персональная выставка «Душа» художницы Айдан Набизаде – ФОТО

Сегодня, 12:50
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19