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Что осталось за кадром съемок клипа группы Mamagama «Run with U»? – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:52 - Сегодня
Что осталось за кадром съемок клипа группы Mamagama «Run with U»? – ВИДЕО

Группа Mamagama выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» с песней «Run with U» (слова Асафа Мишиева, музыка Асафа Мишиева, Гасана Гейдара и Романа Зилианева).

Количество просмотров презентованного в середине февраля клипа «Run with U», режиссером которого выступил Эльвин Ахмедоглу, на данный момент составляет в YouTube более 736 тысяч.

Отметим, что в клипе, закулисные кадры съемок которого группа Mamagama представила в социальных сетях, снялись азербайджанские участники «Евровидения» прошлых лет – дуэт братьев-близнецов TuralTuranX, Fahree и Илькин Довлатов.

Подчеркнем, что именно в этом году впервые в конкурсной песне Азербайджана прозвучит азербайджанский национальный инструмент – саз, сыгравший главную роль и в клипе «Run with U», символизируя связь с культурными корнями Азербайджана и напоминая о богатом музыкальном наследии страны.

Группа Mamagama выступит на «Евровидении 2025» во второй половине первого полуфинала, который состоится 13 мая.

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