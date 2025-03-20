Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Владимир Путин принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его слова передает «РИА Новости».

«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение», — сказал он.

Песков добавил, что сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы.

О приглашении Эрдогана Путину посетить Турцию рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля, после встречи с турецким лидером в Стамбуле.

Она отметила, что Эрдоган назвал Путина своим большим другом.

Источник: РБК