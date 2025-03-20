Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Владимир Путин принял приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Его слова передает «РИА Новости».
«Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение», — сказал он.
Песков добавил, что сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы.
О приглашении Эрдогана Путину посетить Турцию рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля, после встречи с турецким лидером в Стамбуле.
Она отметила, что Эрдоган назвал Путина своим большим другом.
Источник: РБК
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