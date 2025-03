Посольство Британии в Баку поздравило граждан с Новрузом - ФОТО

Посольство Великобритании в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю праздника Новруз.

Поздравление опубликовано на странице диппредставительства в соцсети Х.

«Новруз – это возможность вспомнить о надежде, любви, новой жизни и встретить приход весны. Пусть этот праздник принесет новые надежды и новые начинания», - говорится в публикации.

Happy Nowruz to all those celebrating around the world



Nowruz is a reminder of hope, love and life and an opportunity to welcome the arrival of spring.



May the new year bring fresh hopes and new beginnings. pic.twitter.com/R2TitiEu9Q — Hamish Falconer MP (@HFalconerMP) March 20, 2025