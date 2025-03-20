Захарова: Москва передала Баку предложения по урегулированию ситуации вокруг «Русского дома»

Россия передала азербайджанской стороне предложения по урегулированию ситуации вокруг "Русского дома" в Баку и рассчитывает на конструктивный встречный подход.

Как передает ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши предложения по урегулированию сложившейся ситуации [вокруг "Русского дома" в Баку] переданы нашим партнерам, - отметила она. - Мы рассчитываем на конструктивный подход азербайджанской стороны и скорейший выход на какое-то компромиссное решение".

Напомним, что в МИД Азербайджана сообщали об отсутствии регистрации в качестве юридического лица Российского информационно-культурного центра – "Русского дома", представительства "Россотрудничества" в Азербайджане, и о серьезном нарушении организацией азербайджанского законодательства. После этого официальный Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского дома".

Указывалось, что деятельность подобных организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соблюдения договоренностей, достигнутых на двусторонней основе.

Позднее, 11 февраля "Русский дом" начал процедуру по прекращению своей деятельности в Азербайджане.