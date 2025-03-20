МЧС вновь призывает к строгому соблюдению правил безопасности при разжигании новрузовских костров - ВИДЕО

МЧС Азербайджана в очередной раз призывает население строго соблюдать правила безопасности при разжигании новрузовских костров.

В сообщении ведомства говорится, что праздничные традиции, особенно разжигание костров, при несоблюдении правил пожарной безопасности приводят к нежелательным последствиям.

МЧС с сожалением отмечает, что, несмотря на многочисленные обращения и просветительские меры, только в İlaxır çərşənbə (последний предпраздничный вторник) было зафиксировано 19 случаев пожара из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

С учетом этого, а также продолжающейся ветреной погоды на территории страны, МЧС еще раз призывает население строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности при проведении новрузовских мероприятий. Необходимо учитывать, что разжигание костров в условиях ветреной погоды особенно опасно.

- Праздничный костер следует разводить вдали от домов, автомобилей, электрических проводов, деревьев, любых горючих материалов, при этом должны быть приняты соответствующие меры безопасности;

- Дети, собравшиеся около костра, должны находиться под присмотром взрослых;

- Будьте осторожны при прыжках через костер;

- Костер должен находиться под контролем до полного его потухания;

- Свечи на праздничных столах не должны оставаться без присмотра.

МЧС напоминает также о запрете на использование пиротехнических средств.

В случае опасности необходимо позвонить по номеру «112».