Эрдоган: Освобождение Карабаха открыло двери новой эпохи

Единство и солидарность в Тюркском мире позволяют нам достигать высот, о которых мы раньше и не мечтали, - об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на праздничных торжествах по случаю Новруз байрамы у конгресс-центра Haliç в Стамбуле, глава Турецкого государства сказал: «Мы укрепили наше сотрудничество во всех сферах. В самые сложные времена мы были рядом друг с другом».

«После 30-летней оккупации, в Карабахе открылись двери новой эпохи», - подчеркнул он.

«Мы верим, что преодолеем и последнюю преграду. После того как мы освободим нашу страну от беды под названием «терроризм», мы откроем двери новой эры. Мы избавимся от большой угрозы, вырвем и выбросим кровавое оружие, которое было вонзено в нашу братскую связь, будь то курды, турки или арабы. Мы разрушим грязные игры, сломаем стену террора и будем гордиться тем, что преодолели главный барьер на пути к видению "Века Турции". На этой земле мы вместе будем жить в мире, согласии и братстве, навсегда», - заявил Эрдоган.

Источник: Hürriyet