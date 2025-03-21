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Президент и премьер-министр Грузии приняли участие в мероприятии по случаю праздника Новруз в Марнеули – ФОТО

First News Media18:55 - Сегодня
Президент и премьер-министр Грузии приняли участие в мероприятии по случаю праздника Новруз в Марнеули – ФОТО

21 марта в Марнеульском районе Грузии был отмечен праздник Новруз.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в торжестве приняли участие Президент Грузии Михеил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, омбудсмен Леван Иоселиани, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвелидиани, представители государства и правительства, послы Азербайджана и Турции в Грузии Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, генеральный консул нашей страны в Батуми Фуад Азизов, представители общественности .

Сначала состоялось посещение уголков, организованных в центре Марнеули в связи с праздником Новруз, участники торжеств пронаблюдали за спортивными состязаниями и вручили призы победителям.

Затем высокопоставленные лица Грузии, а также посол Фаиг Гулиев зажгли новрузовский костер.

Мероприятие открыл мэр Марнеули Канан Омаров.

Выступивший Президент Михеил Кавелашвили сказал, что сегодня день зарождения новой энергии, начала нового года, новой жизни: «Мы веками жили вместе и заботились о нашей стране. За это время мы многому научились друг у друга и разделили разные культурные ценности. Я хочу, чтобы мы все относились друг к другу с еще большей любовью, радостью и уважением и внесли больший вклад в процветание нашей любимой страны – Грузии. Как Президент Грузии я еще раз поздравляю каждого из вас с сегодняшним праздником и обещаю, что буду рядом с вами в деле укрепления нашей страны».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обратился к азербайджанскому народу и всем людям, отмечающим Новруз, с пожеланиями мира и процветания. «Праздник Новруз - это праздник обновления и добра. Мы гордимся многовековым сосуществованием и дружественными отношениями, которые объединяют христиан, мусульман, грузин и азербайджанцев. Это поистине вызывающие гордость отношения, дружба. На протяжении многих лет мы вместе создаем будущее нашей страны. Эта история продолжается и сегодня, и это прекрасная традиция, чтобы передать праздник Новруз нашим детям и будущим поколениям. Желаем вам всего наилучшего, мира и благополучия», - добавил Ираклий Кобахидзе.

Шалва Папуашвили и другие официальные лица поздравили азербайджанскую общину страны с праздником Новруз и пожелали здоровья, мира и прогресса всем, кто празднует Новруз.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой.

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