Представитель ЕС обсудила в Праге мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно встретилась с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским.

Об этом говорится в публикации Магдалены Гроно в «Х».

Спецпредставитель ЕС отметила, что в ходе встреч основное внимание было уделено мирному процессу в регионе и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Магдалена Гроно обсудила с Яном Липавским важность постоянной поддержки ЕС диалога между Арменией и Азербайджаном. Она также отметила важность заявлений, сделанных на прошлой неделе после завершения переговоров по мирному соглашению.