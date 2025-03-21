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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media20:15 - Сегодня
Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны. От имени правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.

В настоящее время китайско-азербайджанские отношения стратегического партнерства динамично развиваются, укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество в рамках совместного строительства по проекту «Один пояс, один путь», углубляется плодотворное взаимодействие на международной арене.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего укрепления традиционной дружбы, углубления взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Азербайджана - счастья и процветания", - говорится в послании.

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