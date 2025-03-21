Иреван намерен инициировать обсуждение роспуска Минской группы ОБСЕ - Пашинян

Армения намерена начать обсуждения для роспуска международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Мы говорили, что есть вопросы, которые обсуждаемы, и есть не подлежащие обсуждению. Из обсуждаемых - возможность роспуска Минской группы ОБСЕ. Еще раз повторюсь: вопрос роспуска МГ ОБСЕ подлежит обсуждению. И мы в ближайшее время намерены инициировать обсуждения по этому поводу», - сказал армянский премьер.

Отметим, что в МИД Азербайджана неоднократно подчеркивали необходимость официального роспуска Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.