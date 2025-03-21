Премьер-министр Грузии: Связи между нашими странами являются проявлением традиционных искренних и добрососедских отношений между нашими народами

Этот праздник – символ новой жизни, единства, процветания и имеет важное значение в контексте дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами. Желаю Вам и народу Азербайджана мира, спокойствия, процветания и передаю наилучшие пожелания.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруз байрамы.

«Высоко оцениваю уровень связей между Грузией и Азербайджанской Республикой. Эти связи являются проявлением традиционных искренних и добрососедских отношений, существующих между нашими народами. Плодотворное и многостороннее сотрудничество между нашими странами в различных областях, обусловленное общими региональными интересами, является образцовым и создает прочную основу для процветания и развития наших народов.

Уверен, что имеющееся сотрудничество еще больше укрепится благодаря нашим совместным усилиям. Хотел бы еще раз подчеркнуть очень важное значение нашего сотрудничества на фоне глобальных вызовов для сохранения мира и стабильности в регионе.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое высочайшее почтение», - говорится в поздравительном послании Ираклия Кобахидзе.