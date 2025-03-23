Президент Азербайджана: Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение

Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства, наше сотрудничество, которое с каждым днем наполняется новым содержанием, вызывают большое удовлетворение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника его страны – Дня Пакистана.

Глава нашего государства отметил, что успешное взаимодействие в экономической, транспортно-логистической, энергетической, инвестиционной сферах, в области оборонной промышленности и в ряде других направлений, представляющих взаимный интерес, является одним из главных факторов, обусловливающих двусторонние отношения. «В то же время совпадение наших позиций по международным вопросам и взаимная поддержка, являясь наглядным выражением азербайджано-пакистанского братства, служат главным интересам двух стран и народов», - говорится в поздравлении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает исключительное значение всестороннему развитию отношений с Пакистаном, исходящих из чувств глубокой симпатии, уважения и доверия, которые два братских народа питают друг к другу, и построенных на таких прочных основах, как общие культурные ценности и солидарность. В послании отмечается, что интенсивность визитов, встреч и контактов на высшем уровне является показателем высокой динамики развития азербайджано-пакистанского сотрудничества.

«Чрезвычайно высоко оцениваю нашу продуктивную встречу, обмен мнениями и обсуждения, проведенные в атмосфере взаимного доверия, взаимопонимания и искренности в ходе Вашего государственного визита в Азербайджан в прошлом месяце. Достигнутые в ходе него договоренности относительно будущих направлений азербайджано-пакистанских отношений в различных сферах, в том числе подписанные многочисленные документы будут способствовать дальнейшему расширению сферы охвата нашей двусторонней повестки дня, реализации торгово-экономического потенциала в различных областях», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность в том, что азербайджано-пакистанские традиционно дружеские отношения и стратегическое партнерство, черпающие силы из выдержавших испытание братства и единства двух народов, совместными усилиями будут и впредь крепнуть и углубляться.