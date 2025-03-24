Президент Вьетнама принял генпрокурора Азербайджана - ФОТО

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом во Вьетнаме по приглашению генерального прокурора этой страны Нгуен Тьена.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, 24 марта Президент Социалистической Республики Вьетнам Луонг Куонг принял азербайджанскую делегацию.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, Кямран Алиев передал приветствия Президента Ильхама Алиева генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама и главе государства. Поблагодарив за приветствия, Президент Луонг Куонг попросил передать и его приветствия азербайджанскому лидеру.

На встрече было отмечено, что основы дружеских отношений между двумя государствами были заложены еще в 1959 году во время визита первого Президента Вьетнама Хо Ши Мина в Азербайджан, а также в 1983 году во время исторического визита общенационального лидера Гейдара Алиева во Вьетнам в качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР. Было подчеркнуто, что в советский период около 5 тысяч вьетнамцев получили образование в Азербайджане. После восстановления независимости благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева азербайджано-вьетнамские отношения динамично развиваются. В частности, значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и повышение уровня доверительного сотрудничества внес государственный визит Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году.

В ходе двусторонней встречи в Верховной народной прокуратуре Вьетнама генеральный прокурор Нгуен Тьен выразил удовлетворение растущим партнерством между странами и положительно оценил расширение сотрудничества между органами прокуратуры. Он подчеркнул, что вьетнамский народ всегда высоко ценил и никогда не забудет поддержку, оказанную ему Азербайджаном в трудные времена. В 2023 году во Вьетнаме отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева и 40-ю годовщину его исторического визита во Вьетнам, а также 65-ю годовщину визита Хо Ши Мина в Азербайджан.

Генеральный прокурор Кямран Алиев выразил благодарность за гостеприимство и подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров обеих стран сотрудничество успешно развивается во всех сферах. Он также рассказал о масштабных реформах, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, в частности в системе прокуратуры. Было отмечено, что после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны под руководством главы государства и при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся грандиозные работы по восстановлению и реконструкции.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в правовой сфере, эффективность двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также партнерство в рамках международных организаций и правовую базу.

В завершение между генеральными прокуратурами Азербайджана и Вьетнама был подписан Меморандум о взаимопонимании для дальнейшего расширения правового сотрудничества. Этот документ внесет вклад в развитие взаимодействия между органами прокуратуры двух стран и послужит расширению обмена опытом.

Члены делегации посетили посольство Азербайджана в Ханое, возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева и почтили его светлую память. Кямран Алиев встретился с сотрудниками посольства и пожелал им успехов в работе.

Рабочий визит генерального прокурора Азербайджана во Вьетнам продолжается.