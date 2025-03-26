Армения держит под оккупацией 4 Азербайджанских села!

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Пару дней назад армянское издание "Грапарак" заявило, что Азербайджан требует от Армении вернуть 4 села. Это села Кярки Садаракского района, Софулу, Бархударлы и Юхары Аскипара (население 500 человек) Газахского района. Эти села, по воле советской власти азербайджанские эксклавы, были оккупированы Арменией в начале 1990-х годов. Три села Газахского района в месте с другими четырьмя селами (Баганис Айрум, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджылы) составляют понятие «семь сел» – именно под таким названием среди азербайджанцев известны территории, прилегающие к северному участку армяно-азербайджанской границы. Упомянутые четыре села были возвращены Азербайджану мирным путем в процессе делимитации границы. Надеемся, что и остальные будут возвращены так же. Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана в 86,6 тысяч квадратных километров означает, что она также признала «Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении» территорией Азербайджана. Поэтому, по факту, невозвращенные азербайджанские эксклавы считаются оккупированной Арменией территорией.

Но вернемся к публикации армянского издания. Интересно, а когда Азербайджан переставал требовать возврата оккупированных Республикой Армения азербайджанских территорий? Почему именно сейчас, после согласования текста мирного соглашения, армянская сторона актуализировала требования Азербайджана.

У Азербайджана много претензий и требований к Армении после изгнания оккупантов с основной территории Азербайджана: и изменение армянской конституции, и роспуск Минской группы, и возврат анклавов, и открытие Зангезурского коридора, и мирное возвращение на территорию Армении изгнанных оттуда западных азербайджанцев, и еще многое другое. Азербайджан в процессе подготовки текста мирного соглашения озвучивает эти требования побольше в процессе дипломатических переговоров, чтобы излишне не будоражить аудиторию, не препятствовать мирному процессу. Он старается решить эти проблемы мирным путем, дипломатически.

А здесь армянская сторона по своей инициативе выносит на общее обозрение справедливые требования Азербайджана по освобождению оставшихся под армянской оккупацией территорий. К чему бы это?

«Прозрение» это возникло на фоне возобновившихся систематических обстрелов азербайджанской территории со стороны армянских позиций.

Читателю следует знать, что при освобождении этих анклавов Армении (азербайджанских эксклавов) под контроль Азербайджана перейдет стратегическая международная трасса, соединяющая Армению с Грузией, и одна из главных трасс внутреннего значения соединяющая Армению с запада на восток. Именно поэтому Армения затягивает передачу этих оккупированных территорий Азербайджану.

Ереван вроде и торопится подписать мирный договор, но, с другой стороны, затягивает весь процесс. Он прекрасно понимает, что готовый парафированный текст - это еще не мир и не подписанный договор. У него перед глазами тут же всплывает два предусловия Баку: изменения Конституции и роспуск Минской группы. Без них подписание мирного договора невозможно. Пашинян, понимая это, не торопится выполнять их. Так, в интервью Общественной телекомпании он заявил, что «вопрос роспуска МГ ОБСЕ подлежит обсуждению. И мы в ближайшее время намерены инициировать обсуждения по этому поводу». Он собирается еще обсуждать, выдавать «покойнику свидетельство о смерти» или не выдавать.

Еще лучше по поводу изменений в Конституцию. Он заявил: «В нашей повестке есть вопрос конституционных изменений. Он намечен на 2027 год. В нашей правящей силе есть мнения о необходимости провести конституционные процессы параллельно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной».

Таким образом, и в этом вопросе он никуда не спешит. Делаются только предложения об определении места и времени подписания текста соглашения и вид, что предусловия забыты. Затягивание двух предусловий подписания мирного соглашения, оттягивает и решение других вопросов, которые должны быть решены в рамках восстановления прав Азербайджана и азербайджанцев.

Причиной затягивания мирного процесса Арменией являются два фактора: реваншистские устремления внутри страны и внешнее воздействие покровителей (читай: хозяев) на несубъектное государство. Армения готовится к реваншу.

В подобном случае Пашиняну необходимо напомнить, что именно Азербайджан инициировал мирный процесс, предложив пять принципов мирного соглашения, вытекающих из Устава ООН. Сделал он это, не воспользовавшись международным правом добить агрессора в его логове.

Нежелание Армении выполнять обоснованные и законные требования Азербайджана, диктует необходимость актуализировать в качестве предусловий: возврат эксклавов, выполнение 9-го пункта Трехстороннего заявления об открытии транспортного сообщения с Нахчываном, мирное возвращение на территорию Армении изгнанных оттуда западных азербайджанцев.

Ереван знает, что еще не до конца реализованы права страны пострадавшей от оккупации, которые вытекают из статьи 51 Устава ООН: часть территории Азербайджана еще находится под армянской оккупацией. Его юристам, мало-мальски разбирающимся в международном праве известны санкции, которые применяются к стране агрессору. Напомню, что в соответствии с международным правом к государству-агрессору могут быть применены нижеследующие принудительные меры (санкции): временное ограничение суверенитета; отторжение части территории; послевоенная оккупация; полная или частичная демилитаризация всей или части территории; сокращение вооруженных сил и вооружений (по видам или размерам) или запрещение иметь тот или иной вид вооруженных сил или вооружений; ограничение юрисдикции государства-агрессора по делам об ответственности главных военных преступников, виновных в совершении преступлений против мира, человечности и военных преступлений, и др.

Армения не должна убеждать Азербайджан в том, что он допустил ошибку, остановившись на условной границе. Ей следует предпочесть мирное выполнение всего, что восстановит права страны и народа, пострадавших от ее агрессии.

Фото автора материала Намика Алиева