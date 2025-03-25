Синоптики о завтрашней погоде в Баку: дождь или солнце?

26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 4-7°C, днём повысится до 10-15°C.

Атмосферное давление снизится с 770 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 70-80%, днём — 60-65%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, местами возможен туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°C, днём — 13-18°C. В горных районах ночью прогнозируется 3-8°C мороза, днём температура поднимется до 3-8°C тепла.