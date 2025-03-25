Синоптики о завтрашней погоде в Баку: дождь или солнце?
26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём северо-западный ветер сменится юго-восточным.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 4-7°C, днём повысится до 10-15°C.
Атмосферное давление снизится с 770 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 70-80%, днём — 60-65%.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, местами возможен туман. Ожидается восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-7°C, днём — 13-18°C. В горных районах ночью прогнозируется 3-8°C мороза, днём температура поднимется до 3-8°C тепла.