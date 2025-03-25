Подопечная Евгения Плющенко будет представлять сборную Азербайджана

Российская фигуристка Вероника Жилина будет выступать за сборную Азербайджана.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Вероника Жилина со следующего сезона переходит в сборную Азербайджана", - отметил он.

Жилиной 17 лет, она является подопечной известного фигуриста Евгения Плющенко. В прошлом сезоне спортсменка была вынуждена пропустить соревнования в связи с травмой. Она является серебряным призером первенства России среди юниоров 2023 года и победительницей юниорского финала Гран-при 2023 года.