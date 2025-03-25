Агентство развития медиа АР выразило соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ России

24 марта 2025 года погибли сотрудники медиа субъектов Российской Федерации - военный корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, тяжело ранен корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

В связи с этим инцидентом Агентство развития медиа Азербайджанской Республики выразило соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ Российской Федерации.

В соболезновании говорится: «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики опечалено в связи с произошедшим инцидентом, выражает соболезнования близким представителей медиа, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также медиасообществу России, желает скорейшего выздоровления раненому журналисту.

Заявляем, что обеспечение безопасности журналистов, работающих в зонах конфликтов, является важным условием.

Напомним, что в результате агрессии Армении азербайджанские СМИ неоднократно несли аналогичные потери. Так, азербайджанские медиа понесли большое количество потерь, начиная с убийства в 1991 году корреспондента газеты «Молодежь Азербайджана» Салатын Аскеровой, до гибели коррепондента Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррама Ибрагимова и оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова, погибших в 2021 году на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района Азербайджана, попав на противотанковую мину, заложенную вооруженными силами Армении.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики считает важным создание необходимых условий для получения журналистами информации в безопасных условиях, независимо от того, где они работают, особенно в горячих зонах конфликтов».