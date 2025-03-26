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Община: Доклад госструктуры США - Комиссии по религиозной свободе - полон необъективных и безосновательных претензий против Азербайджана

First News Media16:20 - Сегодня
Община: Доклад госструктуры США - Комиссии по религиозной свободе - полон необъективных и безосновательных претензий против Азербайджана

Государственная структура Соединенных Штатов Америки под названием Комиссия по религиозной свободе на днях опубликовал очередной ежегодный доклад о положении с религиозными свободами в мире.

Уже несколько лет подряд Комиссия открыто демонстрирует свою предвзятость по отношению к Азербайджану и в этом году ее доклад также изобилует необъективными и необоснованными обвинениями в адрес нашей страны. Как и в предыдущие годы, авторы доклада опираются на вымышленные отчеты, подготовленные радикальными армянскими националистами (Л. Хачатурян, Х. Гулян, С. Бокчериян), финансируемыми экстремистскими организациями вроде «Всеармянского благотворительного союза» и «Фонда Арагац», а также на документы печально известной организации Freedom House, которая отличается своей антиазербайджанской деятельностью и стала инструментом в руках представителей радикальной армянской диаспоры.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что другим важным доказательством предвзятости данной Комиссии, учрежденной Конгрессом США, является то, что она вовсе не следит за ситуацией в Армении. Если следовать логике Комиссии, то Армения, изгнав с собственной территории и с ранее оккупированных азербайджанских земель более миллиона азербайджанцев, подвергнув тотальной этнической чистке за принадлежность к иной религии, уничтожив там более 300 мечетей и сотни кладбищ, «полностью обеспечила» религиозную свободу.

В документе также говорится: «Комиссии, выдвигающей требования направить в Азербайджан каких-либо международных наблюдателей для изучения состояния культурного и религиозного наследия, хотим напомнить, что подобная миссия необходима вовсе не в Азербайджане, а в Армении. Более уместным было бы, если Комиссия занялась бы вопросом отказа армянского правительства допустить в страну миссию ЮНЕСКО, касающуюся азербайджанского культурного и религиозного наследия в Армении».

В докладе, используя выражение «нагорный карабах», была проявлена явная неуважительность к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Мы осуждаем эти расистские шаги Комиссии, которые мешают миру и примирению в регионе, и призываем США принять меры в связи с необъективной и основанной на двойных стандартах деятельностью структуры».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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