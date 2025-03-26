Азербайджан призвал Армению не упустить возможность заключить мирное соглашение

Азербайджанская сторона призвала армянскую ускорить процесс подписания мирного соглашения и отметила, что эта возможность не будет вечной.

Как передает Report со ссылкой на аргентинское издание Perfil, об этом заявил находящийся с визитом в Буэнос-Айресе представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Один из факторов, побуждающих Армению идти на соглашение, - это осознание того, что эта возможность не будет вечной, было бы ошибкой упустить ее", - заявил Амирбеков.

По его словам, завершившиеся в этом месяце переговоры по тексту мирного соглашения между Баку и Ереваном открывают путь к нормализации отношений и установлению дипломатических связей. Однако для этого Армения должна внести изменения в свою конституцию, отказаться от территориальных претензий и вывести иностранные силы из приграничных районов.

"Это соглашение не конец, а начало. Мир строится не на заявлениях, а на конкретных шагах", - подчеркнул азербайджанский чиновник.

Perfil напоминает, что Азербайджан в 2023 году восстановил полный контроль над Карабахским регионом, что привело к началу мирного процесса. Однако, несмотря на достигнутые соглашения, напряженность между странами сохраняется.

На встрече с министром внутренних дел Аргентины Гильермо Франкосом Эльчин Амирбеков отметил, что вопрос нельзя рассматривать с точки зрения только одной из сторон. По его словам, важно учитывать позицию Азербайджана, особенно в свете принципа территориальной целостности, который Аргентина отстаивает в контексте спора о Мальвинских островах.

"Мы хотим донести до общественности Аргентины точку зрения Азербайджана, чтобы ее решение или суждение основывалось не только на позиции одной стороны", - заявил он.

Как отмечает Perfil, Азербайджан стремится донести свою позицию до международного сообщества, особенно с учетом его роли в энергетическом секторе Европы и меняющегося геополитического баланса в регионе.