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В Габалинскую РЛС назначен новый директор

First News Media11:12 - Сегодня
В Габалинскую РЛС назначен новый директор

Илькин Шихгамзаев освобожден от должности директора ООО "Административная хозяйственная зона и техническая позиция Габалинской радиолокационной станции" (Габалинская РЛС) при Государственной службе по вопросам имущества.

Согласно полученной Report информации, соответствующий приказ подписал начальник Госслужбы Метин Эйнуллаев.

Другим приказом главы службы руководство РЛС поручено Васифу Рзаеву.

Напомним, что Габалинская РЛС была построена в 1985 году, до 2013 года находилась в ведении Министерства обороны России, в 2013-2014 годах - на балансе Министерства обороны Азербайджана, а после - на балансе Госслужбы по вопросам имущества в качестве государственной собственности.

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