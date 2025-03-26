Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.

«За» проголосовали 64 депутата , 7 – «против», воздержавшихся не было.

Оппозиционная фракция «Армения» не приняла участие в голосовании, фракция «Честь имею» голосовала против.

Законопроект был выдвинут в рамках инициативы ряда общественных и политических организаций, которые собрали для него 60 тыс. подписей граждан страны (по Конституции Армении, гражданские законопроекты, для рассмотрения в парламенте, должны набрать не менее 50 тыс. подписей).

Представители оппозиции раскритиковали законопроект, заявив, что он не предполагает какой-либо программы действий, а чиновники Евросоюза отреагировали на него намного слабее, чем ожидалось.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он заявил, что Армения «неплохо себя чувствует» в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время «определенная и чувствительная часть народа» хочет иметь европейский выбор для будущего страны.

Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Иревана из ЕАЭС.

Источник: Sputnik Армения