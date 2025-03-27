Батискаф с россиянами затонул у побережья Хургады, сообщается о погибших
Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, сообщается о шести погибших, девяти пострадавших, также есть пропавшие без вести.
Как сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде, помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они - российские граждане, туристы компании «Библио Глобус».
Отмечается, что батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.
«По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», - сообщается в заявлении генконсульства.
По данным местных СМИ, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Причины катастрофы пока неизвестны.
Источник: РИА Новости