Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами с визита в Шушу
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в Шушу вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой.
В публикации говорится:
«Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде открытий в Шуше и ознакомились с ходом строительных работ. (27.03.2025)».
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada bir sıra açılışlarda iştirak edib və aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar. (27.03.2025) pic.twitter.com/d2XQfcyWvs — İlham Əliyev (@azpresident) March 27, 2025
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