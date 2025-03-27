Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами с визита в Шушу

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в Шушу вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой.

В публикации говорится:

«Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде открытий в Шуше и ознакомились с ходом строительных работ. (27.03.2025)».