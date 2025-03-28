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Состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

First News Media17:25 - Сегодня
Состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

26-28 марта заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов находился с визитом в Китайской Народной Республике.

Как сообщили в МИД, в рамках визита 28 марта в Пекине состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики. Со стороны Азербайджана делегацию возглавлял заместитель министра Эльнур Мамедов, со стороны Китая - заместитель министра иностранных дел Лю Бинь.

В ходе консультаций состоялся подробный обмен мнениями о сотрудничестве в области политики, экономики, торговли, энергетики, зеленого перехода, цифрового развития, транспорта, логистики, образования, культуры, туризма и др. Отмечалось значение взаимных визитов высоких уровней, их положительное влияние на многие сферы двусторонних связей.

В рамках обсуждений было также отмечено историческое значение "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой”, принятой 3 июля 2024 года во время встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Подчеркивалось, что этот важный политический документ открывает широкие горизонты в плане укрепления сотрудничества стратегического характера между двумя государствами.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией и существующих препятствиях, восстановительных и созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях и инвестиционных проектах.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других международных платформ, региональным и темам, представляющим взаимный интерес.

27 марта заместитель министра Эльнур Мамедов также встретился с заместителем руководителя Управления международного сотрудничества Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Джоу. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Особо было отмечено, что взаимное доверие и дружба, существующие между главами государств, являются основой всестороннего развития связей между Азербайджаном и Китаем.

Заместитель министра Эльнур Мамедов в рамках визита встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым и обменялся мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и ШОС.

В то же время, заметитель министра Эльнур Мамедов встретился в Центре Китая и глобализации с руководством структуры и представителями различных мозговых центров. Он всесторонне проинформировал об Азербайджанской Республике, текущей ситуации в регионе, а также об азербайджано-китайских связях, ответил на вопросы участников мероприятия.

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