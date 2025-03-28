Миссия ЕС в Армении в очередной раз провела наблюдения на приграничных с Губадлы и Лачином территориях - ВИДЕО

Миссия ЕС в Армении в очередной раз провела наблюдения на приграничных с Губадлы и Лачином территориях.

Как сообщает АПА, 28 марта наблюдатели ЕС снова прибыли в пограничную зону с районами Губадлы и Лачин, где вели наблюдения посредством бинокля.

Азербайджанские пограничники зафиксировали действия миссии наблюдателей.

Напоминаем, что Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении регулярно проводит наблюдения вдоль границы с Азербайджаном.

Информация, а также соответсвующие кадры об этом распространяются в СМИ.

Отметим, что мандат Наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении на границе с Азербайджаном, состоящей из 200 человек, был продлён до 19 февраля 2027 года.