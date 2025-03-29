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В Совете ООН по правам человека поднят вопрос о детях из Западного Азербайджана - ФОТО

First News Media13:15 - Сегодня
В Совете ООН по правам человека поднят вопрос о детях из Западного Азербайджана - ФОТО

В женевском офисе ООН в рамках 58-й сессии Совета по правам человека состоялось параллельное мероприятие под названием «Права детей в зонах конфликта», организованное Международным фондом «Евразия Пресс» (МФЕП).

В мероприятии приняли участие представители международных организаций, дипломатического корпуса из разных стран, гражданского общества, а также ученые-исследователи.

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Международном фонде «Евразия Пресс».

На мероприятии глава фонда Умуд Мирзоев заявил, что основная группа, по которой в результате конфликтов наносятся удары – это именно дети. Он поднял вопрос о нарушенных армянским государством прав человека в отношении азербайджанских детей, депортированных из Западного Азербайджана, которых затронул уже завершившийся карабахский конфликт.

«С сожалением должен отметить, что в 1988-1989 годах в результате этнических чисток с территории нынешней Армении были депортированы с родных земель более 300 тысяч азербайджанцев, в том числе десятки тысяч детей», - сказал руководитель МФЕП.

Затем был продемонстрирован видеоролик «Война и дети», подготовленный Международным фондом «Евразия Пресс» и повествующий о судьбах детей во всем мире.

Представитель МФЕП Ник Нволиса представил отчет о детях, живущих в регионах мира, являющихся в настоящее время горячими точками. В отчете отражена и статистика минных жертв в Азербайджане. После презентации один из организаторов мероприятия, член правления Института международного права и развития, исполнительный директор Глобального института воды, окружающей среды и здоровья Нидал Салим отметил, что конфликты разрушают жизни детей: «В последние дни мы снова наблюдаем активизацию конфликта в Газе. И нас больше всего огорчает то, что среди погибших очень много детей. Мы уже должны признать, что мир и спокойствие являются фундаментальным принципом защиты прав не только детей, но и всех людей».

Член Сети Глобального Юга и ментор Женевской школы дипломатии доктор Блерим Мустафа предоставил важную статистику по детям, в частности упомянув детей, погибших в Ходжалинском геноциде: «Согласно международным исследованиям, 1 из 6 детей в мире живет в регионах, затронутых конфликтом. В то время как в 1990-х годах количество детей, проживающих в зонах конфликта, составляло 10 процентов, сегодня эта цифра, увеличившись примерно в 2 раза, достигла 19 процентов. Во время Первой и Второй Карабахской войны дети также стали жертвами конфликта. В частности, Ходжалинский геноцид вошел в историю как ужасающая резня азербайджанских детей. Это одна из горьких реалий, с которыми сталкиваются миллионы детей во всем мире».

Доклады руководителя Международного совета инвалидов доктора Анны Лачовской и профессора Института международных отношений, исследователя Кэтлин Проктер, подготовленные на основе исследований и представленные их коллегами в аудитории, были встречены с большим интересом. После завершения выступлений участников дискуссии была организована сессия вопросов и ответов. Исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парке отметила важность мероприятия и поблагодарила организаторов.

В завершение мероприятия было зачитано заявление МФЕП, адресованное международным организациям и мировому сообществу. В заявлении, в частности, содержатся факты об азербайджанских детях, депортированных из Армении и пострадавших от карабахских войн.

Отметим, что параллельное мероприятие, организованное в рамках 58-й сессии Совета по правам человека в Женевском офисе ООН, прошло при содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

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