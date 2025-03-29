Подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и Народным союзом освобождения Гваделупы - ФОТО

В рамках международной конференции «Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности», организованной в Баку 29 марта, подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Бакинской инициативной группой (БИГ) и Народным союзом освобождения Гваделупы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, меморандум подписали генеральный секретарь Народного союза за свободу Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп и исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.