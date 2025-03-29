Колониальная политика Франции уничтожила идентичность и культуру народов Французской Полинезии - Виктор Маамаатуаиахутапу

Колониальная политика Франции привела к утрате национальной и религиозной идентичности народов Французской Полинезии и других колонизированных территорий.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный секретарь партии "Тавини Хуираатира" Французской Полинезии Виктор Маамаатуаиахутапу в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Виктор Маамаатуаиахутапу подчеркнул, что Франция, как бывшая колониальная держава, на протяжении веков навязывала народу Французской Полинезии чуждые ценности, пытаясь стереть их уникальную культуру и религиозную идентичность.

"Мы, полинезийцы, живем в условиях, когда наша культура и традиции оказываются на втором плане. Нам навязывали европейские стандарты, игнорируя наши обычаи и верования, что привело к культурному обеднению и утрате нашего самосознания", – сказал он.

Генеральный секретарь отметил, что эта ситуация имела долгосрочные последствия для достоинства народа и его борьбы за независимость. По его словам, восстановление культурной идентичности и уважения к традициям является важной частью усилий по достижению полной свободы и суверенитета.

"Наша борьба за независимость - это не только политическая борьба, но и стремление восстановить нашу культурную самобытность. Мы требуем признания нашего права на самостоятельность и уважение к нашим традициям, которые являются основой нашего существования", – добавил он.