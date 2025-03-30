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Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Али Асадова

First News Media13:25 - Сегодня
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Али Асадова

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Об этом сообщает Кабинет министров Азербайджана.

"Уважаемый премьер-министр, мой дорогой брат, я хотел бы поблагодарить Вас за искреннее поздравительное письмо с моим днем​​рождения. Наши интенсивные взаимные визиты и контакты на высоком уровне отражают дух наших исключительных братских отношений и постоянно развивающегося сотрудничества между нашими странами. Недавний визит Президента Ильхама Алиева в нашу страну и открытие газопровода Игдыр-Нахчыван в ходе визита являются одним из самых наглядных примеров этого. Мы рады продолжить наше сотрудничество и солидарность с Азербайджаном во всех областях, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ и региональных механизмов. Шушинская декларация, поднявшая наши отношения от стратегического партнерства до союзничества, стала новым символом нашего братства, которое мы развивали по принципу «Одна нация, два государства». Хочу еще раз подчеркнуть, что мы готовы оказать всяческую поддержку восстановлению и возрождению освобожденных от оккупации территорий.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю Вас и Вашу семью с благословенным праздником Рамазан, желаю Вам и братскому народу Азербайджана крепкого здоровья, мира и благополучия", - говорится в письме.

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