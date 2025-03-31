Минобороны: Распространяя дезинформацию, Армения пытается скрыть свои вооруженные провокации

31 марта примерно в 11:10 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Базарчай района Гаракильсе, были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

«Армянская сторона, в последние дни регулярно подвергающая обстрелам подразделения Азербайджанской Армии, а также предпринимающая попытки осуществить разведывательные полеты над нашими позициями, используя беспилотные летательные аппараты и дроны, распространяет дезинформацию, чтобы скрыть свои провокации.

Сообщаем, что информация, распространяемая Арменией о якобы имевшем место обстреле подразделениями Азербайджанской Армии населенного пункта Ханазах, безосновательна, является ложью и носит характер дезинформации»,- говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, распространяя не соответствующую действительности информацию, противник пытается сформировать ложное мнение у международного сообщества и скрыть свои провокации.