Глава МИД Азербайджана обсудил с советником Президента Ирана вопросы международной безопасности

1 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником Президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов в развитии азербайджано-иранских отношений, в том числе нынешнего политического диалога, отмечено, что обсуждение вопросов, представляющих общий интерес, способствует расширению сотрудничества.

Стороны, обсудившие перспективы сотрудничества между двумя странами в ряде областей, в том числе в сфере политики, экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, отметили, что ряд проектов, совместно реализуемых Азербайджаном и Ираном, сыграл важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через наш регион.

Было доведено до внимания, что Государственная комиссия в экономической, торговой и гуманитарной областях между Азербайджаном и Ираном является значимой платформой для обсуждения существующих возможностей сотрудничества в соответствующих областях.

Отмечалось значение дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), D-8.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.